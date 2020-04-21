Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı - Son Dakika

Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı

6 saat önce

Bolu'da, korona virüs tedavileri tamamlanan 6 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

Bolu'da, taburcu olan 6 hastanın doktoru tedavi sürecini anlattı, System.String[]

Bolu'da, korona virüs tedavileri tamamlanan 6 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi. Hastaların tedavi sürecinde yanında olan doktorlar ise yaşananları anlattı.


Bolu'da, yaşları 38 ile 92 arasında değişen 6 vatandaş, kuru öksürükle yüksek ateş şikayeti ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne başvurdu. Vatandaşların belirtileri taşıması üzerine yapılan korona virüs testlerinden pozitif sonuç alınması ile beraber tedavilerine başlandı. 14 günlük tedavi sürecinin tamamlanması ile beraber 6 vatandaşa tekrar yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Sağlıklarının düzelmesinin üzerine vatandaşlar, sağlık çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.


"Başarı ile bu süreci atlattık"


Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzman Dr. Emine Afşin, tedavi sürecini anlatarak, "Hastamız öksürük ve ateş şikayeti ile acile servise başvurduğunda, akciğer filmin yaygın bir tutulum vardı. PSR numunelerinin de pozitif gelmesi üzerine hemen tedavimize başladık. Hastamızın solunum sıkıntısı ağırlaşması ve klinik laboratuvar değerlerinde kötüleşme olması üzerinde tedaviye eklemeler yaptık. Bunlara da yanıtlar alamamamız üzerine hasta entübe edildi. Yoğun bakımda 15 günlük takip süreci oldu. Sonrasın da başarı ile bu süreci atlattık. Hastanın akciğer filmi toparlandı, ateşi düştü ve nefes darlığı ile alakalı şikayeti kalmadı. Başarı ile bir şekilde tedavimizi tamamlamış olduk" dedi.


"İlk bir hafta hasta için çok zorlu geçti"


İlk haftanın hasta için çok zorlu geçtiğini söyleyen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzman Dr. Felat Ataman, "Hasta ilk geldiğinde oksijen değerleri çok düşüktü. Nefes alıp verme de çok zorlanıyordu. Beklemeden entübe edip, solunum cihazına bağladık. Hastayı uyuttuk. İlk bir hafta hasta için çok zorlu geçti. Diğer organlarda da kalp ve böbrekte de yetmezlik başlamıştı. Oksijen değerleri çok düşüktü. Daha sonra yavaş yavaş toparlamaya başladı. Çok güzel hızlı bir şekilde solunum cihazından ayrıldı. Zorlanmadı. Sıkıntı yaşamadık. Ertesi günde servise verdik" diye konuştu.


"Biz elimizden geleni yaptık"


Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Dr. Pınar Turan, ise ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın rehberimize göre tedavilerimizi verdik ve yanıt aldık. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz elimizden geleni yaptık. Geçmiş olsun diliyorum. Sonuçları da negatif olarak geldi" ifadelerini kullandı.


Taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. - BOLU

İzzet Baysal, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:47 Kaynak: İHA

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