Bolu'da, tadilat yaptığı apartmanın terasından düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Çavuşlar Sokak'taki apartmanın çatı katındaki terasta tadilat yapan Sabri Kartallıoğlu (75) dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede, Kartallıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sabri Kartallıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.
- Kaynak: AA
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