D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Naim A. idaresindeki 28 RG 085 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şahnalar köyü mevkisinde yoldan çıktı.
Takla attıktan sonra ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika