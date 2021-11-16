Üye Girişi
Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

16.11.2021 13:47
Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Sevim Ç. idaresindeki 14 EG 643 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mudurnu Deresi mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobil, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Emre Belözoğlu röportaj sırasında duygusal anlar yaşadı! Muhabirin sorusu yüreğine dokundu 13:42 Emre Belözoğlu röportaj sırasında duygusal anlar yaşadı! Muhabirin sorusu yüreğine dokundu Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti 13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar 12:45 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Boğazını kesip defalarca bıçaklamışlar Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası 12:37 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi 12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti! Acılı annesinin feryadı yürek dağladı 11:31 Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti! Acılı annesinin feryadı yürek dağladı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 11:30 Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu

Son Dakika Haberleri
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
13:20 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor
13:19 Bindikleri halk otobüsünün koltuklarını çaldılar
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
13:04 Athena'nın solisti Kırmızı Oda'da
12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu
12:36 Tesettürü bırakan karısını darbeden kocaya para cezası
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Otoyol'da makas atan yarışan lüks araç Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyol'da makas atan yarışan lüks araç Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
13:04
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız         
12:06
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement