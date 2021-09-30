Taksiler denetlendi - Son Dakika

Taksiler denetlendi

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığınca 81 ildeki valiliklere ""Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi" gönderilmesinin ardından trafik ekipleri tarafından Anıtpark kavşağında taksiler denetlendi. Ekipler tarafından durdurulan taksilerde, evrak, taksimetre, kısa mesafe, emniyet kemeri, cep telefonu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimlerde taksimetre açmayan, aracında dezenfektan bulunmayan, emniyet kemeri takmayan ve belgesi eksik olan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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