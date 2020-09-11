Taksiler ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Taksiler ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Kent merkezinin değişik noktalarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları otobüs, minibüs ve taksilerde denetim yaptıı. Anıt Park mevkisinde denetim yapan ekipler, taksileri durdurarak, yolcu sayısı, maske kullanımı ve hijyen konusunda şoförlere uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti.

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