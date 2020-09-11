Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taksilere ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Kent merkezinin değişik noktalarında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçları otobüs, minibüs ve taksilerde denetim yaptıı.
Anıt Park mevkisinde denetim yapan ekipler, taksileri durdurarak, yolcu sayısı, maske kullanımı ve hijyen konusunda şoförlere uyarılarda bulundu.
Ayrıca ekipler araçların dezenfekte edilip edilmediğini de kontrol etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Taksiler ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika