Taksiyle çarpışan cipteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan İsmet K. ile Cemil K. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada cip sürücüsü ile yanındaki İsmet K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu 'da taksi ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.

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