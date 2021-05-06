BOLU'DA TAM KAPANMA SÜRECİNDE BÜYÜK OTELLER AÇILMADI - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli doğa turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'da, tam kapanma sürecinde oteller yeterince ilgi olmaması sebebiyle açılmadı. Abant Tabiat Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı bölgesinde bulunan büyük oteller açılmazken, kentte yalnızca küçük şehir otelleri hizmet veriyor.

Binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, Gölcük, Yedigöller ve termal turizm noktası Karacasu her mevsimin güzelliğini ziyaretçilerine sunuyor. Doğal güzellikleriyle dört mevsim ilgi çeken Bolu, 17 günlük tam kapanma sürecinde tatilciler tarafından ilgi görmedi. Özellikle doğa tutkunlarının tercih ettiği Abant'ta ve Gölcük bölgesinde bulunan büyük oteller, 17 günlük tam kapanma sürecinde ilginin az olması nedeniyle açılmadı. Otelciler, yeterli rezervasyon alamadıkları için otellerini açmadı.

OTELLERİN YÜZDE 90'I KAPALI

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bolu ve Batı Karadeniz bölgesindeki otellerin yüzde 90'ı kapalı. Devlet tarafından oteller kapatılmadı, otelin açık olmasında hiçbir sakınca yok. Ama seyahat yasağı nedeniyle büyük otellere gelecek misafir sayısı da otelcilerin masraflarını kurtarması imkansız. O yüzden büyük otellerin tamamı kapalı. Çok küçük aile işletmeleri açık. Şehir içindeki küçük oteller açık." diye konuştu.

KAPANMADAN SONRA YERLİ MİSAFİR BEKLİYORUZ

Ergül kapanma sonrası ilgi beklediklerini ifade ederek, "Bizim buraya ilgi de olmadı. Sonuçlar da son anda belli olduğu için bizi kurtaracak talep olmadı. Benim otelimde normal şartlarda 200 kişi çalışıyor. Ama en düşük minimum çalıştırdığım zaman 50 kişi çalıştırmam lazım. Masraflar kurtarmayacağı için ayın 17'sine kadar kapalıyız. 17'sinden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizim Karadeniz bölgesi yerli misafir ağırlıklı bir bölge. Kapanmadan sonra yine yerli misafir bekliyoruz." dedi.