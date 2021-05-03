Bolu'da, tam kapanmanda kurallara uymayan 214 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Bolu'da, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan tarihinden bugüne kadar kurallara uymayan 214 kişiye 145 bin 300 lira ceza kesildi.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinde kent sessizliğe büründü. Alınan kararın ardından yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde kesintisiz olarak uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.

Yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağının başladığı 29 Nisan'dan itibaren bugüne kadar kısıtlamayı ihlal eden ve tedbirlere uymayan 214 kişiye 145 bin 300 lira ceza uygulandı. - BOLU