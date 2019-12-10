Son Dakika Haberleri: Bolu'da tarihi 3 Tevrat ele geçirildi
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Bolu'da tarihi 3 Tevrat ele geçirildi

6 saat önce

BOLU'nun Gerede ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Yahudilik inancının ilk kitapları olduğu düşünülen 3 adet Tevrat ele geçirildi.

Bolu'da tarihi 3 Tevrat ele geçirildi, System.String[]

BOLU'nun Gerede ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde yapılan aramada, Yahudilik inancının ilk kitapları olduğu düşünülen 3 adet Tevrat ele geçirildi. Kitapların paha biçilemez değere sahip olduğu öğrenildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Gerede mevkiinde yaptığı uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 3 adet tarihi eser niteliğinde kitap ele geçirildi. Kitapların tarihi değerinin tespiti için inceleme yapıldı. İncelemede kitapların sığır ya da koyun derisinden parşömenler üzerine el işçiliği ile eski İbranice yazıldığı, resimli bölümlerin tamamen Yahudilik inancına uygun simgelerden oluştuğu, kitaplardaki 5 kollu yıldız, 7 kollu şamdan ve kral tacı giymiş aslan şeklinde Yahudilik figürlerinin kullanıldığı, kitap kapaklarının altın renkli varaklarla süslendiği, renklendirmede kök boya kullanıldığı tespit edildi. İlk Tevrat'lardan olduğu değerlendirilen kitaplara el konuldu. Ele geçirilen kitapların paha biçilemez olduğu belirtildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Tevrat, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:57 Kaynak: DHA
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