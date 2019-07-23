Son Dakika Haberleri: Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

44 dakika önce

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 78 parça ele geçirildi.

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 78 parça ele geçirildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, D-100 kara yolunda durdurulan bir otomobilde arama gerçekleştirildi.
Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca, su matarası ve tası, kemer, çok sayıda sikke ile heykelcikten oluşan 78 parça objeye el konuldu.
Araç sürücüsü Z.Y'yi gözaltına alan polis ekipleri, el konulan 78 parça objeyi gerekli incelemenin yapılabilmesi için Bolu Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Şüpheli Z.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:31 Kaynak: AA
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