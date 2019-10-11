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Son Dakika Güncel Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

7 dakika önce

Bolu'da içinde bulundukları araçta Asur Uygarlığı'na ait olduğu tahmin edilen insan başı heykeli ele geçirilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Bolu'da içinde bulundukları araçta Asur Uygarlığı'na ait olduğu tahmin edilen insan başı heykeli ele geçirilen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araç içinde yapılan aramada Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykeli bulundu.

Heykele el koyan polis ekipleri, araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) hakkında soruşturma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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