Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 22 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 22 adet sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde Ankara istikametine giden bir otomobilin şüphe üzerine durdurulduğu kaydedildi.

Araç içinde yapılan aramada, çoğunun Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 adet sikke ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, otomobilde bulunan M.Ş'nin (40) ise gözaltına alındığı ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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