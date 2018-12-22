Son Dakika Haberleri: Bolu'da Tarihi Eser Operasyonu

Bolu'da Tarihi Eser Operasyonu

35 dakika önce

Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 63 adet sikke ile 29 adet tarihi eser ele geçirildi.

Bolu'da Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 63 adet sikke ile 29 adet tarihi eser ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarat çalışması neticesinde Dörtdivan'ın Doğancılar köyünde bulunan bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, bir kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 madeni sikke, tarihi eser niteliğindeki 29 obje, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, 2 otomatik av tüfeği, 1 adet define arama el detektörü, 1 adet mercek ve 2 adet akü ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Bolu İl Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:06 Kaynak: AA

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