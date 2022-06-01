BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI

01.06.2022 11:37

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda 75 adet sikke, 27 adet tarihi eser ve silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin düzenlediği operasyonda 75 adet sikke, 27 adet tarihi eser ve silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi hakkında soruşturma başlattı. Polisin, 2 kişinin evinde yaptığı aramada kutuların içerisinde ve yatakların altına saklanmış 75 adet sikke, 27 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eserler, kuru sıkı tabanca, av tüfeği, silahlara ait mermiler ve define aramakta kullanılan dedektör ele geçirildi. A.Ç(46) ve İ.D(46) gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI
BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI
BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI
BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Elazığ'da sahte içki operasyonu Elazığ'da sahte içki operasyonu
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: BOLU'DA TARİHİ ESER OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement