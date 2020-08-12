Bolu'da tarihi heykel ile mozaik ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da, Roma Dönemine ait heykel ile mozaik obje ele geçirildi.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı kaydedildi.

Aramada, yabancı uyruklu bir kişinin eşyaları arasında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 1 adet heykel ile 1 adet mozaik obje ele geçirildiği ifade edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.