Tartıştığı eşini silahla yaralamakla suçlanan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bolu'da tartıştığı karısını silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sağlık Mahallesi Gürgen Sokak'taki bir apartmanda yaşayan M.Ö. ile eşi F.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Bacağına mermi isabet eden F.Ö. yaralandı.

Yaralı kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. F.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli ise iş yerinin yakınlarında yakalandı.