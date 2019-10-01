Son Dakika Haberleri: Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 metre hayalet ağ bulundu
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Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 metre hayalet ağ bulundu

1 saat önce

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde yapılan hayalet ağ taramasında bulunan 500 metre uzunluğunda ağ ve 15 plastik şamandıra imha edildi.

Bolu'da Taşlıyayla Göleti'nde 500 metre hayalet ağ bulundu, System.String[]

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde yapılan hayalet ağ taramasında bulunan 500 metre uzunluğunda ağ ve 15 plastik şamandıra imha edildi.


Bolu İl Tarım Müdürlüğü'ne ait su ürünleri kontrol ekipleri, Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'nde hayalet ağ taraması yaptı. Su ürünleri kontrol teknesi ile gölet içerisinde yapılan ağ taramasında 500 metre uzunluğunda ağ ve amatör balıkçılar tarafından suya bırakılan 15 plastik şamandıra bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağ ve şamandıralar yakılarak imha edildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, "Su ürünleri kontrol görevlisi arkadaşlarımız rutin ve ihbar üzerine sık sık kontrol, denetim yapmakta, herhangi bir ihlal ile karşılaşmaları durumunda Su Ürünleri Kanununa göre işlem yapmaktadırlar. Yine gölet içerisinde yapılan rutin kontrollerde hayalet ağ olarak tabir ettiğimiz kopmuş, kaybolmuş, sahipsiz ve en önemlisi avcılığa devam ederek su canlılarının hayatını tehlikeye atan 500 metre ağ arkadaşlarımız tarafından tespit edilerek su ortamından çıkarılarak imha edilmiştir" dedi. - BOLU

Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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