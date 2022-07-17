Tatil dönüş trafiği havadan denetlendi - Son Dakika
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Tatil dönüş trafiği havadan denetlendi

17.07.2022 18:58

Bolu'da, jandarma ekipleri Kurban Bayramı tatili sonrası yaşadıkları illere dönmek için yola çıkan vatandaşların evlerine huzur ve güvenle ulaşmalarını sağlamak için havadan trafik denetimi yaptı.

Bolu'da, jandarma ekipleri Kurban Bayramı tatili sonrası yaşadıkları illere dönmek için yola çıkan vatandaşların evlerine huzur ve güvenle ulaşmalarını sağlamak için havadan trafik denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığının trafik tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında vatandaşların güvenli bir şekilde şehirlerarası seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma yapıldı.

Bolu Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı olarak tanımlanan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu sınırlarında kalan güzergah helikopterle havadan denetlendi.

Ekipler, Ankara Jandarma Havacılık Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle, Bolu Jandarma Komutanlığının bahçesinden havalanarak Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Güzergahta görülen trafik ihlalleri yol üzerindeki uygulama noktalarında bulunan ekiplere bildirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlandı.

Denetim esnasında Bolu'nun en çok ziyaret edilen ormanlık alanlarından Aladağ bölgesi ile Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde de denetim yapıldı.

Yapılan denetimde 399 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücüye ceza uygulandı.

Ayrıca 4 araç trafikten men edildi.

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Bayram tatili sonrası trafik helikopterle havadan denetlendi Bayram tatili sonrası trafik helikopterle havadan denetlendi Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor Kırıkkale-Ankara kara yolunda tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatil dönüş trafiği havadan denetlendi - Son Dakika

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