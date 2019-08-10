Son Dakika Haberleri: Bolu'da, tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
Son Dakika Genel Haber

Bolu'da, tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu

33 dakika önce

Bolu'da, tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğuBOLU - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bolu'da, tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu
BOLU - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan tatilciler, TEM otoyolunun Bolu kesiminde trafik yoğunluğuna neden oldu.
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu TEM Otoyolu Bolu geçişinde devam ediyor. Tatilcilerin Cuma gününden itibaren yollara çıkmasına rağmen TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun araç akışı yaşanıyor. Otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisleri ve otoyol bağlantı noktalarında, tatilcilerin yola katılımı yada tesislere girişleri sırasında yavaşlayan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Geçmiş yıllarda kazaların yoğun olduğu bölgelerde konuşlanan polis ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyu devam etmesi beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle, ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Bolu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 10:33:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da, tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]