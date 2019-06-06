Bolu'da tatilcilerin dönüşü trafik yoğunluğuna neden oluyor
1 saat önce
Bolu'da tatilcilerin dönüşü trafik yoğunluğuna neden oluyor -Sıkışan trafikte kazalar da meydana geldiBOLU - Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüşe başlamasıyla Bolu güzergahında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:43 Kaynak: İHA
'da tatilcilerin dönüşü trafik yoğunluğuna neden oluyor
-Sıkışan trafikte kazalar da meydana geldi
BOLU - Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüşe başlamasıyla Bolu güzergahında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yoğunluklu olarak Batı illerinden Anadolu'ya giden tatilcilerin, bayramın 3'üncü günü dönüş yolcuğu başladı. 9 günlük bayram tatillerini erken bitiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu İstanbul
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Akıcı şekilde devam eden trafik yoğunluğunun tatilin son gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.
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