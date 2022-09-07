Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika
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Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

07.09.2022 13:53
Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

BOLU'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

BOLU'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kentteki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi. İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü. Zehirlenme kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tavuk fabrikasında 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu - Son Dakika

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