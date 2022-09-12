Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika
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Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

12.09.2022 13:48
Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

Bolu'da tavuk taşımak için kullanılan boş kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bolu'da tavuk taşımak için kullanılan boş kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine giden Mehmet A. idaresindeki 14 ABE 620 plakalı kamyonun motor kısmı, Tepe Karakolu mevkisinde yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etti.

Alevleri söndüremeyince itfaiyeden yardım isteyen sürücü, tavuk taşımakta kullanılan boş kasaları zarar görmemeleri için yol kenarına indirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçta büyük çapta hasar oluştu.

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Kaynak: AA

Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı - Son Dakika

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