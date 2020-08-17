Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Son Dakika

Bolu'da taziyeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

BOLU'da, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenlerin taşındığı minibüsün TEM yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

BOLU'da, İstanbul'dan Siirt'e taziyeye gidenlerin taşındığı minibüsün TEM yolunda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Siirt'e yakınlarının taziyesine gidenlerin içinde bulunduğu, Şemseddin Kumek (41) yönetimindeki 34 LME 964 plakalı minibüsün seyir halindeyken lastiği patladı. Kumek'in kontrolünden çıkan minibüs, devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten sağlandığı TEM yolunun Ankara yönü, aracın kaldırılmasıyla yeniden 3 şerit olarak trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 08:18

Kaynak: DHA

Son Dakika

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

İkinci el araç alım satımında yeni dönem! Yetki belgesi zorunluluğu 1 Eylül'de başlayacak

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı

Fiyatların artmasına rağmen yatırımcıların gözdesi yine altın oldu

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu

Arsa tartışmasında gözü dönen amca, çifte cinayet sonrası dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?

Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü

Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü

Lyon'a transfer olan Cenk Özkaçar, sözleşme imzalamak için Fransa'ya uçtu

Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu

Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını

Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek