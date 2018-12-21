Son Dakika Haberleri: Bolu'da Tefeci Operasyonu

Bolu'da Tefeci Operasyonu

35 dakika önce

Bolu'da maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 20 faizle para verdiği iddia edilen şahıs polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

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Bolu'da maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 20 faizle para verdiği iddia edilen şahıs polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.B. (45) isimli bir kişinin, çeşitli meslek gruplarından maddi olarak zor durumda olan kişilere yüzde 20 faizle para vererek karşılığında açık senet aldığı, ödemesini zamanında yapamayan şahıslardan aldığı açık senetleri doldurarak hakkında icra takibi başlatarak mağdur ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli tarafından mağdur edildiği tespit edilen 14 şahsın ifadesini alan ekipler, N.B.'nin işyeri ve ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda N.B.'nin işyerinde yapılan aramalarda, 14 adet çeşitli kişiler tarafından imzalanmış senet, 4 adet suç kapsamında notların alındığı değerlendirilen ajanda, 1 adet boş çek koçanı, 1 adet çek fotokopisi, 1 adet suç kapsamında tanzim edildiği değerlendirilen belge, 1 adet belgesiz av tüfeği, 17 adet av fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.B., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:42 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, 3. Sayfa
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