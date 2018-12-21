Son Dakika Haberleri: Bolu'da Tefecilik İddiası

Bolu'da Tefecilik İddiası

11 saat önce

Bolu'da, maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 20 faizle para verdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Tefecilik İddiası, System.String[]
Bolu'da, maddi sıkıntısı olan kişilere yüzde 20 faizle para verdiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, N.B. (45) isimli bir kişinin, çeşitli meslek gruplarından maddi olarak zor durumda olan kişilere yüzde 20 faizle para vererek karşılığında açık senet aldığı, ödemesini zamanında yapamayan şahıslardan aldığı açık senetleri doldurarak hakkında icra takibi başlatarak mağdur ettiği ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli tarafından mağdur edildiği tespit edilen 14 şahsın ifadesi alınarak, N.B'nin iş yeri ve evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.B'nin iş yerinde yapılan aramalarda, 14 adet çeşitli kişiler tarafından imzalanmış senet, 4 adet suç kapsamında notların alındığı değerlendirilen ajanda, 1 adet boş çek koçanı, 1 adet çek fotokopisi, 1 adet suç kapsamında tanzim edildiği değerlendirilen belge, 1 adet belgesiz av tüfeği, 17 adet av fişeği ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.B, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:11 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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