Son Dakika Haberleri: Bolu'da Tefecilik İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

Bolu'da Tefecilik İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı

10 saat önce

BOLU'da, tefecilik yaparak 14 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen N.B.(45), gözaltına alındı.

Bolu'da Tefecilik İddiasıyla Bir Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
BOLU'da, tefecilik yaparak 14 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen N.B.(45), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.B.'nin kentte tefecilik yaptığı bilgisine ulaştı. Olayı araştıran ekipler, şüphelinin çeşitli meslek gruplarından maddi olarak zorluk çeken 14 kişiye aylık yüzde 20 faizle para vererek karşılığında açık senet aldığını, ödemesini zamanında yapamayanlardan ise aldığı açık senetleri doldurarak hakkında icra takibi başlatıp mağdur ettiğini tespit etti. Soruşturma kapsamında şüpheli tarafından mağdur edildiği tespit edilen 14 kişinin ifadesi alındı.

Polis, N.B.'nin iş ve ev adresinde eş zamanlı olarak arama yaptı. Şüphelinin iş yerinden, imzalanmış 14 senet, suç kapsamında notların alındığı değerlendirilen 4 ajanda, 1 boş çek koçanı, 1 çek fotokopisi, suç kapsamında tanzim edildiği değerlendirilen belge, belgesiz av tüfeği, 17 av fişeği, 1 tabanca şarjörü, 1 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli N.B. gözaltına alındı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:48 Kaynak: DHA

Bolu, Ekonomi
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