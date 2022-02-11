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Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı - Son Dakika

Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı

11.02.2022 14:20
Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı

Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar polis ekipleri tarafından tespit edilerek çekicilerle toplanarak otoparka götürüldü.

Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar polis ekipleri tarafından tespit edilerek çekicilerle toplanarak otoparka götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda, atıl araçlar için harekete geçti. Bakanlık 81 il valiliğine "Hurda/ Atıl Araçların Toplatılması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araç sahiplerinin uyarıya rağmen çekmediği araçları trafikten men edilecek.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlarla ilgili başlatılan çalışma kapsamında ilk aşamada tespitler yapıldı ve sahiplerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldı. Yapılan uyarılara rağmen kaldırılmayan araçlar ekipler tarafından çekicilere yüklenerek otoparka götürüldü. - BOLU

Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı
Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı
Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı

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İçişleri Bakanlığı, Tragger, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da tehlike oluşturan hurda araçlar çekicilerle toplandı - Son Dakika
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