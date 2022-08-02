Bolu'da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Bolu'da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

02.08.2022 23:27
Bolu'da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bolu'da, tekstil fabrikasında çalışan 28 kişi öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Bolu'da, tekstil fabrikasında çalışan 28 kişi öğle yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Fabrikanın içme suyu ve yemeklerinden alınan numuneler laboratuvara götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karacaağaç Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneye giden işçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve içme suyundan numune alarak laboratuvara götürdü. Ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune alarak laboratuvara gönderdi. Hastaneye başvuran işçilerden 26'sının tedavilerinin ardından taburcu edildikleri, 2'sini ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Bolu'da, tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu Bolu'da, tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu YERE DEVRİLEN İŞARET LEVHASINA TAKILIP DÜŞEN KADIN YARALANDI YERE DEVRİLEN İŞARET LEVHASINA TAKILIP DÜŞEN KADIN YARALANDI
Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da tekstil işçisi 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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