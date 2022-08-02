Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!

Karacaağaç mahallesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden 28'i, akşam saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

DURUM YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Hastaneye giden işçilerin öğle yemeğinde tavuk yediklerini ve fabrikadaki çeşme suyundan içtiklerini söylemesi üzerine zehirlenme şüphesiyle olay İl Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

İÇME SUYUNDAN VE YEMEKTEN NUMUNELER ALINDI

Ekipler, işçilerin çalıştığı fabrikaya giderek yemekten ve içme suyundan numune alarak laboratuvara götürdü. Ayrıca, bazı işçilerin eğlenmek için gittikleri otelde de yemek yediklerini belirtmesi üzerine İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelin yemeklerinden de numune alarak laboratuvara gönderdi.

26 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastaneye başvuran işçilerden 26'sının tedavilerinin ardından taburcu edildikleri, 2'sini ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.