Son Dakika Haberleri: Bolu'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

Bolu'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası

1 saat önce

Bolu'da 80 yaşındaki kadını, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 200 bin lirasını almak isterken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Telefonla Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Bolu'da 80 yaşındaki kadını, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 200 bin lirasını almak isterken suçüstü yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi'nde yaşayan yaşlı komşusunun sürekli telefonla konuştuğunu gören kişi durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bilgi verdi.

Yapılan ihbar doğrultusunda 80 yaşındaki H.İ'yi takibe alan polis ekipleri, yaşlı kadın ile irtibata geçerek durumu anlattı.

Kendisine telefonla verilen tüm talimatlara uymasını isteyen ekipler, H.İ'yi kendisine söylenen şekilde bankada bulunan 200 bin lirasını çekerken ve bu parayı evin yakınındaki yere götürürken takip etti.

Yaşlı kadının parayı kendisini bekleyen kişiye verdiği esnada operasyonu başlatan polis ekipleri, T.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, aradığı yaşlı kadına kendisini polis olarak tanıttığı ve banka hesaplarında bulunan 200 bin lirasına PKK ve FETÖ'nün el koyduğunu, bu durumdan kurtulmak için bankada bulunan parayı çekerek kendilerine teslim edilmesini söylediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:14 Kaynak: AA

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