Bolu'da TEM'de durdurulan otomobilin bagajında 61 kilo eroini yakalandı - Son Dakika

Bolu'da TEM'de durdurulan otomobilin bagajında 61 kilo eroini yakalandı

Bolu'da Narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda otomobilin bagaj kısmındaki bavullarda 61 kilo 650 gram eroinle yakalanan sürücü ve olayla ilgili olduğu belirlenen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda otomobilin bagaj kısmındaki bavullarda 61 kilo 650 gram eroinle yakalanan sürücü ve olayla ilgili olduğu belirlenen 1 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bolu sınırlarına girdiği tespit edilen şüpheli otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan 2 bavulun içine paketler halinde gizlenmiş ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenilen 61 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda otomobil sürücüsü S.S. (59) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.


S.S.'nin emniyette alınan ifadesinin ardından, İstanbul'da yaşayan ve yakalanan uyuşturucu maddeyle bağlantılı olduğu tespit edilen L.G.(45), İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanarak Bolu'ya getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.S. ve L.G., adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da TEM'de durdurulan otomobilin bagajında 61 kilo eroini yakalandı - Son Dakika
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