Son Dakika Haberleri: Bolu'da, TEM'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Bolu'da, TEM'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

Bolu'da, TEM'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybettiBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Şengül Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'da, TEM'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Şengül Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Selahattin Bıyık idaresindeki 34 FCC 37 plakalı otomobil, otoyolda karşıya geçmek isteyen Şengül Doğan isimli kadına hızla çarptı.

Sürücü Bıyık'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle otoyolda yaklaşık 100 metre sürüklenen Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise, kaza yerinde yaptıkları incelemede Doğan'ın, refüjde bulunan tellerdeki boşluktan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada olayın meydana geldiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Doğan'ın cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da, TEM'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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