YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 1700 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, bir çantada 1700 adet uyuşturucu hap buldu. Çantanın sahibi N.Ç.(59) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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