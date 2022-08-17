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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, bir çantada 1700 adet uyuşturucu hap buldu. Çantanın sahibi N.Ç.(59) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI - Son Dakika

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