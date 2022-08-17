YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI - Son Dakika
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YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI

17.08.2022 12:26

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 1700 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda narkotik ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 1700 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, TEM Otoyolu'nda yaptığı yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, bir çantada 1700 adet uyuşturucu hap buldu. Çantanın sahibi N.Ç.(59) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜNDE BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANDI - Son Dakika
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