TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı

30.08.2022 16:36

Bolu'da TEM Otoyolu'nda tır, hafif ticari araç ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza esnasında bölgede bulunan tır sürücüsü ise olayla ilgili "Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı" ifadelerini kullandı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Kütfettin Eren yönetimindeki tır, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne fırlayan hafif ticari araç, 4 otomobilin de kazaya karışmasına neden oldu.

TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı

5 ARAÇTA 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, 5 araçta toplam 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu savaş alanına döndü, 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı

"KAZA ANİ FRENLEMEDEN OLDU"

Öte yandan yaşanan kazayla ilgili konuşan tır sürücüsü Kütfettin Eren, "Kaza ani frenlemeden oldu. Benim frenlerimde bir sorun yok. Öndekiler ani fren yaptı. Ben de bastım frene ama araç boş olduğu için kazaya sebep oldu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum" dedi.

TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı
TEM Otoyolu'nda 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 8 yaralı
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı - Son Dakika
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