TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

18.08.2022 11:58

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 130 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda 130 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolculardan O.Ç. (26) ve O.K.'nın (23) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 şüphelide toplam 130 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç. ve O.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı Çorum polisinden kaçak içki operasyonu Çorum polisinden kaçak içki operasyonu
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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