Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Otobüsteki yolculardan O.Ç. (26) ve O.K.'nın (23) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 şüphelide toplam 130 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.Ç. ve O.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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