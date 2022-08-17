Otobüsteki yolculardan N.Ç.'nin (59) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda N.Ç.'ye ait bavulun içinde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Bolu 'da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda bin 700 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

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