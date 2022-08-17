Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

17.08.2022 11:19
Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda bin 700 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yolcu otobüsüne yapılan operasyonda bin 700 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüsteki yolculardan N.Ç.'nin (59) şüpheli hareketleri üzerine üst ve eşyalarında detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalarda N.Ç.'ye ait bavulun içinde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Ç., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

YORUMLAR
500
Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:35:54. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsünde bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement