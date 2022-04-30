Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı - Son Dakika
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Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı

30.04.2022 12:00
Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı

Bolu'da, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştururken, ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Bolu'da, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştururken, ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler yoğunluğa sebep oluyor. Bolu Dağı'nın dik rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin girişlerinde trafik zaman zaman durma noktasına kadar gelirken, yavaş ilerleyen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görev alan polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor. Bayram trafiğinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - BOLU

Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı
Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı
Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı

YORUMLAR
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(Drone) Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı (Drone) Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı İftar sonrası sürücüler yola çıktı, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk başladı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı - Son Dakika
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