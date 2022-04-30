Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda bayram trafiği başladı - Son Dakika

Bolu'da, Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştururken, ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahların birisi olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler yoğunluğa sebep oluyor. Bolu Dağı'nın dik rampaları ve bazı dinlenme tesislerinin girişlerinde trafik zaman zaman durma noktasına kadar gelirken, yavaş ilerleyen trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Sağanak yağış ve sisin etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görev alan polis ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor. Bayram trafiğinin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - BOLU