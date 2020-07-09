Bolu'da TEM otoyolunda 8 kilo 572 gram esrar yakalandı Açıklaması - Son Dakika

Bolu'da TEM otoyolunda 8 kilo 572 gram esrar yakalandı Açıklaması

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde 5 saat arayla yaptıkları 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 572 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekiplerinin TEM Otoyolu üzerinde 5 saat arayla yaptıkları 2 farklı uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 572 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bolu sınırlarına girdiğini belirlenen şüpheli araç ekipler tarafından TEM Otoyolu'nda kurulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği ile araç içerisinde yapılan aramada 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan O.D. (21), M.D. (23), R.D. (26) ve Ç.A. (39) gözaltına alındı.


Ekiplerin yaklaşık 5 saat sonra TEM Otoyolu'nda yaptıkları başka bir uyuşturucu operasyonunda ise, R.A. (51) isimli şahsın kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada R.A.'nın elbiselerinin içine gizlediği 1 kilo 272 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden O.D. ve R.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da TEM otoyolunda 8 kilo 572 gram esrar yakalandı Açıklaması - Son Dakika
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