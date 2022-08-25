Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

25.08.2022 10:08
Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Bolu'da, TEM Otoyolunda seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Bolu'da, TEM Otoyolunda seyir halindeyken bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Uğurhan B. idaresindeki 16 AIT 069 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücü ve araçta bulunan Nurefşen B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - BOLU

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bariyere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı - Son Dakika
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