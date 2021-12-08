Bolu'da temel dağcılık eğitimi alan gazeteciler sertifikalarını aldı - Son Dakika

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) arama kurtarma ve temel dağcılık eğitiminden geçirilen ulusal ve yerel medya çalışanlarına sertifikaları törenle verildi.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen törene, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, eğitmenler ve eğitimi başarıyla tamamlayan basın mensupları katıldı.

Çavuş, burada yaptığı konuşmada, AFAD olarak eğitimlere son derece önem verdiklerini söyledi.

Eğitime katılan basın mensuplarına teşekkür eden Çavuş, "Afet durumunda gazeteciler, arama kurtarma görevlileri ve güvenlik güçleriyle birlikte hareket ediyor. Bu kapsamda afet alanında onların da bilinçli ve eğitimli olması çok önemli. Eğitimin sonunda gazeteci arkadaşlarımız arama kurtarma ve dağcılık alanlarında temel bilgileri aldılar. İlerleyen günlerde daha kapsamlı eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuş, gazetecilere sertifikaları ile afet çantası takdim etti.