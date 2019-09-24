Bolu Belediyesince, mahallelerde çöp toplama saati dışında çıkartılan çöplerin toplanması amacıyla "Temizlik Ambulansı" projesi başlatıldı.

Bolu Belediye Başkanlığı, son dönemlerde sosyal medya hesaplarında paylaşılan, belediyenin çöp toplamadığı yönündeki iddialara karşı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, mahalleler ile sokak aralarında görülen çöplerin toplanması için 2 adet çöp kamyonunu "temizlik ambulansı"na çeviren belediye, kendilerine gelen ihbarlar kapsamında bölgedeki çöpleri toplayacak.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, yeni faaliyete geçirilen temizlik ambulanslarının tanıtımı için belediye binası önünde bir basın toplantısı düzenledi.

Göreve gelir gelmez şehrin en önemli sorunlarından bir tanesi olan ve ciddi şekilde bir sorun teşkil eden temizlikle ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Özdemir, bu konuda ilk olarak "bir kere çöp alan bir daha çöp atmaz" projesini başlattıklarını anımsattı.

"Temizlik Ambulansı" ismini koydukları proje sonucunda artık mahalleler ile sokak aralarında çöp bekletilmeyeceğini dile getiren Özdemir, şunları söyledi:

"Ambulans ismini koymamızın sebebi de aciliyet anlamını belirtmek. Biz gün içerisinde zamansız çıkartılan çöpleri hemen oradan toplamak amacıyla 2 tane aracımızı çöp ambulansı şekline dönüştürdük. Şehrin kuzeyinde ve güneyinde gün içinde sabah 6.00'dan akşam 21.00'e kadar bu araçlarımız hizmet verecekler. Belediyemize gelen ihbarları değerlendirecekler. Ama onun haricinde de hiç durmayacaklar. Şehrin her yerinde devamlı hizmet vermeye devam edecekler."