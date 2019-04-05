Son Dakika Haberleri: Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu

Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu

25 dakika önce

Bolu'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi yakalandı.

Bolu'da Terör Örgütü Operasyonu, System.String[]
Bolu'da, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi K.A.K'yi takibe aldı.

Sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşımlar yaptığı belirlenen K.A.K, evine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda örgüt dokümanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Bu arada, şüpheliye destek amacıyla adliye önüne gelen HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci, K.A.K'nin suçsuz olduğunu iddia etti.

İstanbul Gazi Mahallesi'ndeki olaylarına karıştığı için yargılanan K.A.K'nin, Suriye'de silah ve bomba eğitimi aldığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:06 Kaynak: AA

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