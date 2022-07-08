BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI

08.07.2022 13:49

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken alev alan TIR, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul istikameti yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapandı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken aniden alev aldı. TIR'ın yabancı uyruklu sürücüsü, yolun sağ şeridine park ettikten sonra çevredekilerin de yardımıyla durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul yönü yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı. Yangının söndürülmesiyle yol yeniden açıldı.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLU'DA TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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