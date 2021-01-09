Tır beton bariyere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'da beton bariyere çarpan tırın makaslaması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Abant Tabiat Parkı istikametine seyreden Bertan Ü. idaresindeki 06 Z 3219 plakalı tır, Ömerler Köyü mevkinde yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarparak makasladı.
Meydana gelen trafik kazasında araçtan yola savrulan tır sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Abdullah Ü. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Makaslayan tır nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşım, tırın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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