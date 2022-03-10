Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor

10.03.2022 12:26
Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor

Bolu'da, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında İstanbul'a giden tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Bolu'da, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında İstanbul'a giden tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu geçişini kullanan tır ve kamyonlar TEM Otoyolu Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde kurulan uygulama noktalarında durduruluyor.

Ekipler tarafından sürücülerin sevk ve irsaliyeleri kontrol edildikten sonra, İstanbul'a giden araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar dinlenme tesisleri ve araç park alanlarına yönlendiriliyor. - BOLU

Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor
Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor
Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor
Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor

YORUMLAR
500
Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor Bolu'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişine izin verilmiyor İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2) İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)

TEM Otoyolu, İstanbul, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Bursa'daki nişanlı cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Hediyeleri geri vermediği için defalarca bıçaklayarak katletmiş!
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:32:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da tır ve kamyonların İstanbul'a gidişine izin verilmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement