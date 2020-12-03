Tıra çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sedat Abanoz yönetimindeki 34 AK 9193 plakalı hafif ticari araç, Elmalık mevkisinde önünde seyreden Ömer Avan idaresindeki 96 CDF 911 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi ve torunu yaralandı.
Yaralılar, Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre aksadı.
- Kaynak: AA
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