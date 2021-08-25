Bolu'da tıra çarpan otomobil dorsenin altında sıkıştı: 2 ölü - Son Dakika

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İyiçiftçi ve Yıldız'ın cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerine gelen sağlık personeli, otomobilin sürücüsü ile yanındaki Ramazan Yıldız 'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu fark eden tır şoförü, aracını emniyet şeridine çekerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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