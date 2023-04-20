Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

20.04.2023 13:31
Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırla çarpışan otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Otoyolun Cankurtaran mevkisinde gece saatlerinde Salih U. (51) idaresindeki 51 NA 972 plakalı tır ile Feyzullah Doğan'ın (41) kullandığı 06 BDP 870 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Tır sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Çarpışma sonucu tırda başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Tır sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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