Son Dakika Haberleri: Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Bolu'da, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da tomruk yüklü kamyon dere yatağına devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'da, tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Recep A. idaresindeki 14 AU 426 plakalı tomruk yüklü kamyon, Seben ilçesi Gölcük Tabiat Parkı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

Kazada, sürücü ile kamyonda sıkışan Abdullah A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Abdullah A. ile sürücü Recep A, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye, Gölcük, Seben, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:06 Kaynak: AA
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